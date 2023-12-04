شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مودرن فيوتشر تصل اليوم إلى القاهرة بعد مواجهة الهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر اليوم إلى القاهرة، قادمة من ليبيا، بعد الانتهاء من خوض منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، أمام الهلال الليبي.

وتضم بعثة مودرن فيوتشر 22 لاعباً وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، باسم علي، محمد عبد السلام، علي الفيل، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، عمر محمد، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، احمد عاطف، ايمن الصفاقسي، مروان محسن، عمر السعيد.

ورافق الفريق كل من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة رفقة هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 10 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتأجلت مباراة مودرن فيوتشر والمصري، والتي كان من المقرر إقامتها بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري، بسبب انشغال مودرن فيوتشر بخوض منافسات بطولة الكونفدرالية.