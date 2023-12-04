شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق أكبر فوز أفريقى على سوار الغينى منذ 2019.. ويصبح الأقوى هجوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الزمالك على سوار الغينى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد السلام، في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويعد هو الفوز الأكبر في البطولات الأفريقية للفارس الأبيض منذ عام 2019.

وكان آخر فوز كبير أفريقيًّا حققه الزمالك كان على جورماهيا الكينى، برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب، فى الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

وبعد الجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية المقامة حاليًا أصبح الزمالك الأقوى هجومًا بتسجيل 5 أهداف متساويًا مع الأفريقي التونسي، ولم يسكن شباك الفارس الأبيض أي هدف حتى الآن، في المقابل سكن شباك الأفريقي هدف وحيد.

سجل رباعية الزمالك فى سوار الغينى، أحمد زيزو فى الدقيقة 8، ومحمود شيكابالا فى الدقيقة 30، وسيف الجزيرى فى الدقيقة 51، وإبراهيما نداى فى الدقيقة 76.

بهذا الفوز يتربع الزمالك على قمة مجموعته برصيد 6 نقاط، وسجرادا فى المركز الثانى بـ3 نقاط، وأبو سليم الليبى فى المركز الثالث بـ3 نقاط، وسوار الغينى فى الترتيب الرابع بدون نقاط.