شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: حكم لقاء الزمالك ضد سوار فشل فى التفريق بين التهور والقوة الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي الجنوب أفريقي أبونجيل توم (31 عاما) افتقد الحسم والحزم، ولم يوفر الحماية للاعبى الزمالك من الخشونة الزائدة وتهور لاعبى سوار الغينى، خلال اللقاء الذى جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية لكأس الكونفدرالية وانتهى بفوز الأبيض 4 /صفر.

وقال عقل، إن الحكم تعرّض لأكثر من اختبار خلال اللقاء الذى شهد عنفا وخشونة وتهورا من لاعبى الفريق الضيف وصل إلى حد الإيذاء، رغم هذا تأخر جدا في إشهار البطاقة الحمراء، ونسى أن أولى مهام الحكم هى سلامة اللاعبين وهذا ما نص عليه القانون.

في الدقيقة 22 مخالفة بتهور من عبد الله كمارا لاعبى الفريق الضيف، وأشهر له الحكم البطاقة الصفراء ولم يتوقف العنف عند هذا.

وفي الدقيقة 32 مخالفة من أبو بكر كونتي وأشهر له الحكم البطاقة الصفراء.

وفي الدقيقة 47 مخالفة من جبريل سيلا مع جابر تستوجب البطاقة الحمراء طبقا للقانون والحكم اكتفى بالإنذار فقط.

وفي الدقيقة 72 أعلن الحكم عن وجوده وتدخل وأشهر البطاقة الحمراء في وجه أبو بكر ياتار لاعب الفريق الضيف، للعب بقوة زائدة مع زيزو لاعب الزمالك.

كما ظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء، وأشارا إلى 7 حالات تسلل، خاصة المساعد الأول الذى تواجد فى الميعاد فى أكثر من كرة مؤثرة وتعاونا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون، والحكم الرابع أدى مهامه بشكل جيد.

أدار المباراة طاقم من جنوب أفريقيا بقيادة أبونجيل توم (حكم ساحة)، وزاخلي جرانفيل سيويلا وسورو فاستواني (مساعدان)، والحكم الرابع جيلي ألفريد شافاني.