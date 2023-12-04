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الامارات | «نادي دبـي للبولـو والفروسيـة» ينظم بطولة الكأس الدوليـة

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دبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم نادي دبي للبولو والفروسية منافسات بطولة الكأس الدولية للبولو، بالشراكة مع «الهيئة الملكية لمحافظة العُــلا» . وشهدت البطولة، التي أقيمت أول من أمس، مشاركة عدد من الفرق الدولية والمحلية، بما في ذلك وفد من «نادي إسلام أباد للبولو» من باكستان، والتي تنافست مع أكاديمية البولو للناشئين التابعة لنادي دبي للبولو والفروسية في سلسلة من المباريات، قبل أن يحرز لقب البطولة فريق «إسلام آباد».

وقالت ليزا ماثيوز، المديرة العامة لنادي دبي للبولو والفروسية، في تصريح صحافي: «يشرفنا استضافة كأس البولـو الدولية في حدث يدعم البولـو ويعزز العلاقات الدولية، وتُظهر مشاركة فرق من إسلام آباد مع لاعبي أكاديميتنا مدى الاهتمام المتزايد باللعبة، وبروز عدد من المواهب الصاعدة في هذه ».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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