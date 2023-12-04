الامارات | محمد عبدالله خبيراً فنياً بالاتحاد الدولي للبلياردو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر محمد عبدالله، مشرف منتخب الإمارات للسنوكر، رئيس لجنة المسابقات، ليكون خبيراً فنياً لمكتب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب البلياردو، تقديراً لجهوده في تطوير اللعبة. وعبّر محمد عبدالله، الذي يشغل منصب الخبير الفني للاتحاد العربي أيضاً، عن امتنانه بهذا الاختيار، مؤكداً في تصريح صحافي أنه يعكس تميز الكوادر الإماراتية، وقدرتها على الوجود في أعلى المراكز بمختلف المجالات الرياضية.