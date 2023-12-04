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الامارات | الوصل بطل كأس الإمارات لـ «سباحة المياه المفتوحة»

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل بطل كأس الإمارات لـ «سباحة المياه المفتوحة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الوصل ببطولة كأس الإمارات لـ«سباحة المياه المفتوحة» للعمومي والناشئين، وهي البطولة التي نظمها اتحاد السباحة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وشهدت مشاركة 57 سباحاً وسباحة، من خمسة أندية هي: الوصل، الفجيرة، أبوظبي، البطائح وعجمان.

ونجح الوصل في الفوز بمرحلة العمومي لمسافة خمسة كيلومترات، وجاء الفجيرة ثانياً والبطائح في المركز الثالث، أما في فئة 16 سنة، فشهدت فوز الوصل، بينما حل الفجيرة في المركز الثاني ونادي أبوظبي ثالثاً، أما على مستوى مرحلة 14 سنة فقد فاز الفجيرة بالمركز الأول، والوصل ثانياً ونادي أبوظبي ثالثاً. شهد البطولة رئيس لجنة تسيير الأعمال في الاتحاد، عبدالله الوهيبي، وقام بتتويج الفائزين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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