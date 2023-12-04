الامارات | 88 لاعبة ينافسن على لقب «تحدي الحبتور للتنس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق صباح اليوم منافسات النسخة الـ26 من بطولة «تحدي الحبتور» الدولية لتنس السيدات، التي تقام في مجمع التنس في فندق ومنتجع «حبتور غراند» بشاطئ جميرا في دبي، وتستمر حتى السبت المقبل، بجوائز إجمالية تصل إلى 100 ألف دولار، وتنافس على لقبها 88 من أبرز اللاعبات الصاعدات على الساحة العالمية.

وتم الكشف عن تفاصيل البطولة خلال مؤتمر صحافي أمس، وإجراء مراسم قرعة الدور الأول، بحضور خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، مؤسس ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بجانب حضور مدير البطولة نورة بدوي، ومدير العلاقات العامة خالد آل علي، ومدير العمليات ومسؤول لجنة الحكام ليث العاني، والحكم العام للبطولة الألمانية سابين شولتز، واللاعبة الرومانية ستيفانيا بويكا المولودة في الإمارات، واللاعبة البلغارية إيزابيلا سلينكوفا.

أسفرت مراسم القرعة عن مواجهات سهلة نسبياً لكبار المصنفات في الدور الأول، بعد أن وضعت القرعة وصيفة بطولة ويمبلدون لعام 2013 الألمانية سابين ليسكي في مواجهة الأوزبكية نيجينا عبدوريموافا، على أن تلتقي الروسية فيرا زنوفيرنا مع البريطانية هادير واتسون. وتصطدم بطلة ويمبلدون للناشئات الأوكرانية داريا سينجور مع الروسية انستاسيا زاخروفا، وتلتقي السلوفاكية فيكتوريا هرونكاكوفا مع السلوفينية داليلا جاكوفيتش، فيما تلتقي الفرنسية كريستينا ميلادينوفيك مع الرومانية كريستيا دينو.

• البطولة تشهد مشاركة العديد من اللاعبات المتميزات، وتبلغ جوائزها الإجمالية 100 ألف دولار، وتستمر منافساتها حتى السبت المقبل.