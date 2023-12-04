الامارات | منتخب «البوتشيا» يشارك في بطولة آسيا وأوقيانوسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك منتخب الإمارات للبوتشيا في بطولة آسيا وأوقيانوسيا للبوتشيا، التي تُقام من السادس إلى الـ11 من الشهر الجاري في هونغ كونغ، بمشاركة 18 دولة، يمثلها أكثر من 100 لاعب ولاعبة. ويمثّل المنتخب الوطني في البطولة كلّ من عمر الفلاسي، وحمدان الكعبي، ورئيسة الفلاسي، في فئات BC4 الزوجي والفردي وBC3 فردي.

ومن المنتظر أن ينعقد الاجتماع الفنّي والتصنيفي الطبي للبطولة اليوم، بعد أن غادرت أمس بعثة المنتخب، على أن تبدأ منافسات البطولة في السادس من الشهر الجاري على ملاعب مركز «ما أون شان» الرياضي، الذي يحتوي على ثمانية ملاعب للمنافسات الرسمية، وأربعة أخرى للتدريبات والإحماء.