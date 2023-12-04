الامارات | فريق «الحبتور» يفوز بكأس «عيد الاتحاد» للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الحبتور بكأس «عيد الاتحاد» للبولو، بعد تغلبه على فريق بنجاش بنتيجة ستة أهداف ونصف، مقابل ستة أهداف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما أول من أمس بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية. وشارك في البطولة، التي تقام بشكل سنوي، أربعة فرق، هي (الحبتور وبنجاش وبن دري وذئاب دبي).

وأكد محمد الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، في تصريح صحافي، على أهمية هذه البطولة السنوية، موجهاً التهنئة إلى القيادة الرشيدة بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد، وموجهاً الشكر إلى الفرق المشاركة، لحرصها على الوجود في البطولة.