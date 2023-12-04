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محمد صلاح: ابراهيما نداي أصبح لا غنى عنه في الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - أشادَ محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق بالفوز الذي حققه الفريق على أكاديمية سوار الغيني برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مساء أمس الأحد على ستاد السلام.

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وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN":

" الزمالك استعاد بريقه تحت قيادة معتمد جمال وحقق العلامة الكاملة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات منذ توليه المهمة خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي أرى أن قرار إقالته تأخر كثيرًا".

وأضاف: " معتمد جمال أعاد اكتشاف العديد من لاعبي الزمالك وعلى رأسهم السنغالي ابراهيما نداي الذي أصبح لا غنى عنه في التشكيلة البيضاء، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، وكذلك الظهير".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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