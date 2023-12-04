رابطة الأندية تقرر إيقاف نجم بيراميدز

قررت رابطة الأندية المصرية، إيقاف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضمن عقوبات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وأعلنت رابطة الأندية عن عقوبات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، حيث شهدت إيقاف البوركيني بلاتي توريه لاعب وسط بيراميدز لمدة 3 مباريات.

وجاءت عقوبة توريه بعد الطرد في مباراة الإسماعيلي بسبب ضرب الخصم بدون كرة، والتي حقق فيها بيراميدز الفوز بهدفين مقابل هدف.

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كما تقرر توقيع غرامة مالية على بلاتي توريه، قيمتها 25 ألف جنيه بعد الطرد، وإيقاف محمد السيد محمد هاشم لاعب الإسماعيلي لمدة مباراة واحدة وذلك للطرد بعد حصوله على إنذارين.

وكشفت الرابطة عن توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 25 ألف جنيه للاعتراض الجماعي على الحكم عقب انتهاء مباراة الفريق ضد المصري.

و إيقاف تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي لمدة مباراة واحدة بسبب الطرد للاعتراض على الحكم.