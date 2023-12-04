كولر يفاضل بين ثلاثي الاهلي لقائمة كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، يفاضل بين 3 لاعبين لقائمة كأس العالم للأندية.

وقال أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بلس 90″، إن عمرو السولية سيتواجد في قائمة الاهلي بكأس العالم للأندية، بعدما كان مستبعد بنسبة كبيرة.

وأوضح أن كولر أشاد بـ السولية بعد مباراة يانج أفريكانز التنزاني، وأثنى على أدائه وبات قريب من التواجد في قائمة كأس العالم للأندية.

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وأشار إلى أن كولر يفاضل بين 3 لاعبين لضم واحد منهم لقائمة الاهلي في مونديال الأندية، وهم خالد عبدالفتاح وصلاح محسن وأحمد عبدالقادر.

وأضاف:”فرص خالد عبدالفتاح ضعيفة حتى الآن، ويتبقى أحمد نبيل كوكا وحال خروجه سيكون بسبب وفرة لاعبي الوسط”.

واختتم بأن قائمة الاهلي ستضم:”محمد الشناوي وأحمد شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، ومحمد عبدالمنعم محمد هاني وديانج وعمرو السولية ومروان عطية أفشة بيرسي تاو”.

بالإضافة إلى إمام عاشور وكريم فؤاد وأكرم توفيق وكهربا وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر، وموديست الذي يخضع للفحص الطبي ولكنه قريب من الانضمام.