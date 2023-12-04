شباب بلوزداد: هدفنا التعادل مع الاهلي في دوري أبطال أفريقيا

علق عبد القادر شنيوني مدير إدارة الإعلام بنادي شباب بلوزداد الجزائري، على المواجهة المرتقبة أمام الاهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وقال شنيوني، في تصريحات عبر برنامج “الماتش”، إن نادي شباب بلوزداد تلقى خطاب رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بإقامة مواجهة الاهلي على ملعب برج العرب.

وأوضح:”تلقينا خسارة قاسية من ميدياما، والاهلي أيضًا تعادل بصعوبة مع يانج أفريكانز، لكن يبقى هو المتصدر”.

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وتابع:”مواجهة شباب بلوزداد والاهلي ستكون قوية للغاية وفوز المارد الأحمر بها يزيد حظوظه في التأهل”.

وواصل:”لكن شباب بلوزداد يبحث عن الفوز أو التعادل مع الاهلي، ونسعى للوصول بعيدا في دوري أبطال أفريقيا”.

واستطرد: “الخسارة من الاهلي ستكون صعبة رغم أننا نخوض المواجهتين التاليتين على ملعبنا، ولكن المستوى متقارب للغاية في المجموعة.

واختتم:”الاهلي معروف، هو فريق كبير في أفريقيا والوطن العربي، وقدم مردودًا طيبة أمام يانج أفريكانز”.