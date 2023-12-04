رئيس الاتحاد السعودي يعلق على أزمة البليهي مع جماهير النصر

علق ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أزمة علي البليهي لاعب الهلال، بعد هجوم جماهير النصر، على خلفية أحداث مباراة الفريقين.

وكان البليهي قد استفز جماهير النصر بعد الهدف الثالث لصالح الهلال، حيث توجه نحو المدرجات ووجه لهم إشارة تعني أنه لا يراهم، ليتم طرده.

وقرر رفيع الشهراني، وكيل أعمال البليهي، مقاضاة كل من أساء إلى المدافع عقب مباراة الهلال أمام النصر، ببطولة الدوري السعودي.

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وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات صحفية، إن القانون هو من يحمي لاعبي المنتخب في مواجهة الهجوم والإساءة من جانب البعض.

وتابع المسحل:” الاتحاد مسؤول مسؤولية كاملة عن نجوم الأخضر، ولاعبي المنتخب اعتادوا التعرض لانتقادات وإساءات”.

وأشار إلى أن الانتقادات والإساءات تعد “تفاهات”، ولكنهم في دولة يحكمها القانون، مؤكدًا أنه لا تهاون في الدفاع عن لاعبي المنتخب السعودي.

وبخصوص التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جلب حكام إلى الدوري السعودي، قال المسحل: “هم لديهم تحفظ على ذهاب الحكام خاصة النخبة بسبب الاحتياج لهم في المنافسات الأوروبية والمباريات المهمة، لذلك يخشون من تأثير السفر على مستوياتهم”.