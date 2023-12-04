بعد فوز برشلونة بصعوبة على أتلتيكو مدريد.. جدول ترتيب الدوري الاسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قاد جواو فيليكس فريق برشلونة لتحقيق الفوز ضد أتلتيكو مدريد، في المباراة التي أقيمت مساء يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "مونتجويك".

فاز برشلونة بهدف دون رد، بأقدام البرتغالي جواو فيليكس، في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.

بهذا الفوز الثمين ارتفع رصيد برشلونة إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع.

وإليكم ترتيب الدوري الاسباني:

1- ريال مدريد 38 نقطة

2- جيرونا 38 نقطة

3- برشلونة 34 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 31 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 28 نقطة

6- ريال سوسييداد 25 نقطة

7- ريال بيتيس 24 نقطة

8- لاس بالماس 21 نقطة

9- فالنسيا 19 نقطة

10- خيتافي 19 نقطة

11- رايو فاليكانو 19 نقطة

12- أوساسونا 17 نقطة

13- فياريال 15 نقطة

14- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة

15- إشبيلية 12 نقطة

16- قاديش 11 نقطة

17- ريال مايوركا 10 نقاط

18- سيلتا فيجو 8 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط