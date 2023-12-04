الجزيري: الفوز على سوار الغيني سهل مهمة الزمالك في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب فريق الزمالك، عن سعادته بالفوز على سوار الغيني، مؤكدا أن هذا الفوز مهم للغاية فى مشوار الزمالك ببطولة الكونفيدرالية.

وقال الجزيري فى تصريحات عقب المباراة، مساء الاثنين، إن هذا الفوز سهل مهمة الزمالك في مشواره خلال دور المجموعات، مضيفا أن اللاعبون سوف يسعون لتحقيق نتائج ايجابية في باقي المباريات.

وأضاف أن الفوز يأتي بالفوز، والجميع على قلب رجل واحد وروح واحدة، ويجب أن يظل الترابط بين اللاعبين.

وأكد أن حالة الاستقرار جعلت الزمالك يظهر بشكل جيد، مشيرا إلى أنه يعمل على تطوير أدائه لتسجيل الأهداف خلال المباريات المقبلة.

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد؛ في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتصدر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط في حين يظل سوار في المركز الأخير بدون اي نقطة.