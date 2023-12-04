بطولة إيطاليا: إنتر يعود من نابولي بانتصار كبير ويستعيد الصدارة من يوفنتوس

الرياص - اسماء السيد - ميلانو: عاد إنتر من معقل نابولي حامل اللقب بفوز كبير 3 0 الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مستعيداً بذلك الصدارة من غريمه يوفنتوس.

ودخل فريق المدرب سيموني إينزاغي ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" وهو في المركز الثاني بفارق نقطة خلف يوفنتوس الفائز الجمعة على مونتسا 2 1 والذي تعادل مع "نيراتسوري" في المرحلة الماضية 1 1 في تورينو.

لكن ثلاثة اهداف من التركي هاكان تشالهان أوغلو ونيكولو باريلا والفرنسي ماركوس تورام أعادوا إنتر الى الصدارة بالانتصار الحادي عشر للموسم، فيما مُني نابولي بالهزيمة الرابعة من أصل مبارياته البيتية السبع الأولى للموسم للمرة الثالثة فقط في تاريخه بعد موسمي 1954 1955 (4 من أصل 7) و1997 1998 (5 من أصل 7)، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس بفارق 11 نقطة عن ضيفه المتصدر.

مجهود كبير

وبدأ نابولي اللقاء بمحاولة بعيدة للمقدوني الشمالي إلييف إيلماس تألق الحارس السويسري يان سومر في صدها (2)، ورد إنتر بهدف لتورام ألغي بداعي التسلل بعد تدخل حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (12) قبل أن يتعرض فريق المدرب إنزاغي لضربة بإصابة الهولندي ستيفان دي فري الذي استبدل بالبرازيلي كارلوس أوغوستو (18).

وعاد إيلماس ليجبر سومر على القيام بمجهود كبير من أجل انقاذ فريقه (19)، ثم كرر الحارس السويسري الأمر في مواجهة محاولة لجوفاني دي لورنتسو (23)، قبل أن يقف الحظ الى جانبه بعدما نابت عنه العارضة لصد محاولة بعيدة من ماتيو بوليتانو (35).

وكاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس يضع إنتر في المقدمة في لقطة طالب خلالها لاعبو نابولي بتسلل، لكن الحارس أليكس ميريت تدخل لإنقاذ حاملي اللقب (39) الذين أنهوا الشوط الأول متقدمين بهدف رائع للتركي هاكان تشالهان أوغلو الذي تلقف تمريرة نيكولو باريلا "على الطاير" من مشارف المنطقة بعيداً عن متناول ميريت (44).

تسديدة في الشباك

وفي بداية الشوط الثاني، كان الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا قريباً من إدراك التعادل لكن سومر تألق مجدداً وأنقذ فريقه (65) الذي عقد مهمة مضيفه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 61 عبر باريلا الذي وصلته الكرة من لاوتارو مارتينيس، فتقدم بها وتخطى النروجي ليو أوستيغارد والبرازيلي ناتان قبل أن يسدد في الشباك (62).

وكان لاوتارو قريباً من توجيه الضربة القاضية لنابولي، القادم من خسارة على أرض ريال مدريد الإسباني 2 4 في دوري أبطال أوروبا والذي يستعد للسفر الى تورينو من أجل مواجهة يوفنتوس الجمعة في المرحلة المقبلة، بعدما وصلته الكرة من الهولندي دنزل دامفريس لكن محاولته علت العارضة (67).

ووجه تورام الضربة القاضية لنابولي بعدما وصلته الكرة من الكولومبي خوان كوادرادو (85)، ما سيجعل المدرب الجديد القديم لنابولي والتر ماتزاري الذي كان يخوض مباراته الثانية في الدوري مع الفريق الجنوبي كخلف للفرنسي رودي غارسيا، في وضه حساس تجاه مالك النادي المثير للجدل أوريليو دي لاورنتيس.

روما رابعاً

وبات روما رابعاً بفارق الأهداف أمام نابولي بعدما حول تخلفه أمام مضيفه ساسوولو الى فوز متأخر 2 1.

وأنهى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الشوط الأول متخلفاً بهدف سجله البرازيلي ماتيوس هنريكي في الدقيقة 25 بعد تمريرة من دومينيكو بيراردي، لكنه استفاد من النقص العددي في صفوف مضيفه بعد طرد دانيال بولوكا نتيجة خطأ على الأرجنتيني لياندرو باريديس (63) ليعود الى الأجواء من ركلة جزاء انتزعها البديل الدنماركي راسموس كريستينسن ونفذها الأرجنتيني باولو ديبالا (76).

وفرض كريستينسن الذي دخل في بداية الشوط الثاني، نفسه نجم اللقاء بخطفه هدف الفوز في الدقيقة 82 بعد تمريرة من ديبالا، رافعاً رصيد فريق العاصمة الى 24 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام نابولي.

واستفاد روما على أكمل وجه من الخدمة التي قدمها له ليتشي الثالث عشر بعدما سجل هدفاً في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع ليخرج بالتعادل أمام بولونيا 1 1.

ركلة حرة مباشرة لولبية

وكان بولونيا في طريقه الى تحقيق الفوز بعد أن تقدم عن طريق اليوناني خارالامبوس ليكويانيس من ركلة حرة مباشرة لولبية رائعة (68)، بيد ان زميله ريكاردو كالافيوري ارتكب خطأ على حارس ليتشي فلاديميرو فالكوني الذي تقدم في الثواني الاخيرة في محاولة لادراك التعادل لفريقه، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها بنجاح البديل روبرتو بيكولي.

وبات رصيد بولونيا 22 نقطة وتراجع الى المركز السادس لصالح فيورنتينا الذي حقق فوزاً كبيراً على ضيفه ساليرنيتانا بثلاثية نظيفة سجلها الأرجنتيني لوكاس بيلتران (6 من ركلة جزاء) وريكاردو سوتيل (17) وجاكومو بونافنتورا (56).

وقد يتراجع بولونيا حتى المركز الثامن لصالح أتالانتا (20 نقطة) الذي يواجه مضيفه تورينو في ختام المرحلة الاثنين.