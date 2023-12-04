جواو فيليكس يبرر طريقة احتفاله بهدفه أمام أتلتيكو مدريد

علق البرتغالي جواو فيليكس، لاعب برشلونة المعار من أتلتيكو مدريد، على طريقة احتفاله بهدفه في شباك الروخي بلانكوس، خلال مواجهة الفريقين.

ونجح جواو فيليكس، في قيادة برشلونة للفوز على أتلتيكو مدريد، بنتيجة هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال فيليكس في تصريحاته لـ “موفيستار”، إن برشلونة حقق فوز مهم للغاية في مباراة صعبة، ونجح الفريق في حصد الثلاث نقاط.

وتابع لاعب برشلونة: “أعمل على التحسن وأن أكون لاعبًا أفضل، أنا ممتن للغاية للنادي على الترحيب الذي قدمه لي الجميع”.

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وتطرق جواو فيليكس الحديث عن احتفاله بهدفه أمام أتلتيكو مدريد، قائلًا:”لقد كان الأمر عفويًا، في النهاية انسجمت مع حرارة المباراة”.

واستكمل فيليكس:”كان الأمر بمثابة ارتياح لكل ما مررت به هذا الصيف، فقط أقرب الأشخاص، عائلتي بشكل أساسي، يعرفون ما مررت به”.

واستطرد:” زملائي في أتلتيكو مدريد؟، أنا أنسجم جيدًا معهم جميعًا، ليس لدي أي شيء ضدهم، أحبهم كثيرًا وآمل أن يسير كل شيء على ما يرام بالنسبة لهم”.

وأضاف:” في النهاية، قضيت وقتًا معهم تقريبًا أكثر مما أمضيته مع عائلتي عدة مرات”.

واختتم جواو فيليكس:”هتاف الجماهير باسمي؟، لم أصدق ذلك، أعرف مدى روعة هذا النادي وأن ترديد اسمك ليس شيئًا يحدث للكثيرين”.