شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بلوزداد: هدفنا الفوز على الأهلى.. ونسعى للتتويج بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد القادر شنيوني مدير إدارة الإعلام بنادي شباب بلوزداد الجزائري، إن فريقه سيصل إلى الإسكندرية مباشرة، الثلاثاء المقبل، لمواجهة الأهلي على استاد برج العرب، الجمعة المقبل، في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف شنيوني، في تصريحات تليفزيونية، أن شباب بلوزداد يستعد بقوة لمواجهة الأهلي، بعد الخسارة القاسية أمام ميدياما الغاني، في الجولة الماضية.

وأشار إلى أن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد ستكون صعبة للغاية بين الفريقين، خاصة أن كل منهما يرغب في الفوز، بعد النتيجة السلبية للفريقين في الجولة الماضية، مؤكدًا أن المستوى متقارب بين الـ4 فرق في المجموعة.

وأوضح أن الأهلي فريق كبير ومعروف على الصعيد الأفريقي والعربي، حيث يلعب دائمًا على اللقب، لكنه لم يقدم مردودا طيبا أمام يانج أفريكانز الماضية، وهو ينذر بأن الأهلي قد يكون مهددًا بعدم التأهل إذا استمر على نفس المستوى.

وواصل تصريحاته، بأن شباب بلوزداد سيحضر إلى الإسكندرية، من أجل الفوز أو التعادل على الأقل، خاصة أن الخسارة ستهدد فرص تأهل الفريق، وتصعب من مهمته، مشيرا إلى أن رايس مبولحي حارس شباب بلوزداد جاهز للمشاركة، وكذلك الأمر بالنسبة لعدلان قديورة.

واختتم مدير إدارة الإعلام بنادي شباب بلوزداد الجزائري، أن الأهلي فريق قوي، لكن عليه الحذر من شباب بلوزداد الذي يمتلك عناصر مميزة للغاية، ومستواه لا يستهان به، على الرغم من الخسارة المفاجئة في المباراة الماضية، حيث يرغب الفريق في الفوز بأبطال أفريقيا.