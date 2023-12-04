شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري فى دوري الأبطال والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، رحلة استكشاف فريق شباب بلوزداد الجزائري بمشاهدة مبارياته الأخيرة، سواء في الدوري المحلى أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه تمهيداً للفوز عليه في مباراة الفريقين المقبلة بدور المجموعات.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة زد إف سي مع الأهلي، التي كان مقررا لها 6 ديسمبر الجارى فى الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وسيتم تحديد الموعد الجديد لاحقاً.