شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سوار الغينى: لم نلعب سوى جولتين والهزيمة برباعية سببها قوة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف عدة بن عمار المدير الفنى لفريق سوار الغينى، أنه لم يتوقع أن يظهر الزمالك بهذا المستوى ويخسر فريقه برباعية دون رد، موضحا أن الفريق الأبيض استحق الانتصار بما لديه من إمكانيات كبيرة ولاعبين مميزين.

وقال عدة بن عمار، في تصريحات لبرنامج الرقم 10 عبر الفضائية الأولى المصرية: "أنا مُحبَط لسببين؛ الشوط الأول لم ندخل المباراة بالشكل المطلوب، ولم ينفذ اللاعبون المطلوب، الأهداف سارت على عكس ما نريد والخبرة رجحت كفة الزمالك".

وأضاف بن عمار: "لم نلعب في البطولة المحلية سوى جولتين لذلك من الطبيعي أن نرى الفريق بهذا الشكل، وكما قلت سابقاً لعب المباراتين في مصر أمر واقع؛ بسبب الموارد المالية المحدودة، وعلينا التعامل مع هذا الأمر، ولن نتحدث كثيراً في هذا الأمر ونتعامل كضحية".

وتابع: "الهزيمة اليوم بسبب قوة الزمالك على جميع المستويات الفنية والتكتيكية، على الرغم من حديثي مع اللاعبين وتحذيراتي لهم".

وأتم المدير الفني لفريق سوار الغيني تصريحاته قائلا: "لن نستسلم، نعرف أن المنافسة في المجموعة صعبة منذ اللحظة الأولى، وسنحاول كسب النقاط في المواجهات المقبلة".