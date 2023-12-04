شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكراً مغلقاً بالمحلة اليوم استعداداً لمواجهة البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة بلدية المحلة المقرر لها الرابعة عصر غد، الثلاثاء باستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكراً مغلقاً بالمحلة الليلة.

ويستعيد فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، جهود لاعبه عبد الرحمن شيكا فى مباراة بلدية المحلة المقبلة بالدوري بعد تعافيه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية والذى أبعده عن المباريات الأخيرة للفريق.

ونفذ شيكا برنامجا تأهيليا طوال الأيام الماضية، تحت إشراف محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالفريق، ليصبح اللاعب جاهزاً للظهور فى قائمة الطلائع لمواجهة بلدية المحلة.

ويحتل الطلائع المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري رصيد 11 نقطة بعدما لعب 7 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 6.

وافتتح الطلائع مشواره بالدوري بالفوز على البنك الأهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدورى، ثم تعادل سلبياً مع إنبى بالجولة الثانية للمسابقة ثم خسر من مودرن فيوتشر بهدفين دون رد بالجولة الثالثة ثم خسر من المصري البورسعيدى بهدف دون رد ثم حقق الفوز على الإسماعيلي في عقر داره بثلاثية مقابل هدفين قبل أن يتعادل مع الجونة بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة.