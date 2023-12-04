شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة الـ11 بدوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دورى المحترفين "القسم الثانى أ"، اليوم الاثنين بـ6 مباريات قوية، فى المسابقة التى ستقام من دور واحد، على أن يلعب الدور الثانى بين أول 10 مراكز على الصعود، بينما يلعب آخر 10 مراكز على الهروب من الهبوط.

موعد مباريات الجولة الحادية عشرة فى دورى المحترفين

الاثنين 4/ 12

النجوم مع النصر للتعدين "استاد السكة الحديد"

الاتصالات مع المقاصة "استاد السلام الدولى"

مكادى مع لافيينا "استاد خالد بشارة"

أسوان مع بترول أسيوط "استاد "أسوان"

حرس الحدود مع طنطا "استاد حرس الحدود"

غزل المحلة مع راية "استاد المحلة"

الثلاثاء 5 /12

دكرنس مع السكة الحديد "استاد نادى دكرنس"

جمهورية شبين مع وادى دجلة "استاد الجمهورية بشبين"

القناة مع أبو قير للأسمدة "نادى القناة القديم"

الأربعاء 6/ 12

بتروجت مع بروكسى "استاد بتروسبورت"

اعتلى فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتى إيجور توليتش، صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة، متفوقا على الثنائى بتروجت وغزل المحلة أصحاب الوصافة بنفس الرصيد بفارق الأهداف، بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

وحقق فريق وادي دجلة فوزا كبيرا على فريق دكرنس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري المحترفين.

سجل محمود دياسطي الهدف الأول لوادي دجلة في الدقيقة 31، وأضاف محمد عبد العاطي الهدف الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 42، وعزز محمد الشبيني تقدم وادي دجلة بالهدف الثالث من رأسية متقنة في الدقيقة 61، وقلص أحمد عيد النتيجة بتسجيل أول أهداف دكرنس من ركلة جزاء في الدقيقة 76.