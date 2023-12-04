شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يعالج الأخطاء الدفاعية فى المقاولون قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، على مراجعة الأخطاء الدفاعية التي سقط فيها الفريق خلال الموسم الجاري، لوضع حلول عاجلة قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل أمام الداخلية فى الجولة الثامنة من عمر مسابقة دوري Nile.

وكان المقاولون العرب قد تعادل مع فاركو فى الجولة السابعة من الدوري بهدف لكل فريق، بينما تعادل الداخلية سلبياً مع بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة فريق الداخلية الأربعاء المقبل، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري.

وما زال المقاولون العرب يبحث عن أول انتصاراته في الدوري، لتصحيح المسار والهروب من قاع جدول المسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الأخير في جدول مسابقة الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات، تعادل في ثلاثة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.