شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاتحاد السكندري فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال صفحة مباراة سوار الغينى، التى أقيمت مساء أمس الأحد باستاد السلام فى مباراة الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية، من أجل خوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام الاتحاد السكندري.

موعد مباراة الزمالك القادمة امام الاتحاد السكندري بالدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى دوري Nile مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق، ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على سموحة بخماسية مقابل هدف ثم خسر من زد بهدفين مقابل هدف ثم فاز على مودرن فيوتشر بهدفين دون رد، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.