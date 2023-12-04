لا يعرف الخسارة وغزارة تهديفية.. ماذا يقدم الأهلي في البروفة الأخيرة قبل مونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا، قبل السفر إلى السعودية للمشاركة في كأس العالم للأندية، بينما تأجل له مباراتين في الدوري أمام إف سي زد كان مقررا لها يوم 6 ديسمبر والاتحاد 14 ديسمبر.

ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري، أمام الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي.

وستكون مواجهة الأهلي أمام شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، البروفة الأخيرة للفريق الأحمر قبل السفر للمشاركة في مونديال الأندية.

وشارك حتى الآن الأهلي في 8 نسخ لكأس العالم رغم حصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا 11 مرة، لكنه بدأ المشاركة في عام 2005 وكان الظهور الأخير في النسخة الماضية بالمغرب.

وتمكن الأهلي من الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في جميع المباريات التي خاضها قبل سفره إلى منافسات كأس العالم للأندية، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في مواجهتين وسجل 15 هدفا، بينما استقبلت شباك الأهلي 4 أهداف فقط.

ونرصد في هذا التقرير ماذا قدم الأهلي خلال آخر مباراة قبل سفره للمشاركة في مونديال الأندية في النسخ الثمانية الماضية.

مونديال 2005

المشاركة الأولة للأهلي كانت في عام 2005، وتمكن الفريق من الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في الدوري بتاريخ 27 نوفمبر 2005.

وسجل للأهلي في تلك المباراة محمد أبو تريكة من بينهم ركلة جزاء، بينما جاء هدف المقاولون عن طريق محمد عودة.

مونديال 2006

واصل الأهلي ظهوره للعام الثاني على التوالي في كأس العالم للأندية وذلك في نسخة 2006، وقبل المشاركة في البطولة بأيام تمكن من الفوز على الأولمبي في الدوري بنتيجة 5-1 بتاريخ 1 ديسمبر 2006.

وسجل خماسية الأهلي كلا من عماد متعب، شادي محمد، محمد شوقي، أسامة حسني، فلافيو، بينما سجل للأولمبي محمود العطار.

مونديال 2008

غاب الأهلي عن كأس العالم للأندية نسخة 2007 بعد خسارة لقب أفريقيا أمام النجم الساحلي، لكنه عاد ليشارك في نسخة 2008، وقبل المشاركة في البطولة بأيام تمكن من الفوز على المحلة في الدوري بهدف دون رد يوم 4 ديسمبر 2008، وجاء هدف الأول في تلك المباراة عن طريق اللاعب محمد بركات.

مونديال 2012

عاد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية عام 2012 بعد غياب استمر 3 نسخ، وقبل المشاركة في البطولة كان قد حقق الفوز بنهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 17 نوفمبر 2012 أمام الترجي التونسي بنتيجة هدفين لهدف.

وسجل ثنائية الأهلي في هذه المباراة محمد ناجي جدو، ووليد سليمان، بينما سجل هدف الترجي اللاعب يانيك نجانج.

مونديال 2013

ظهر الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي والخامسة في تاريخه، وقبل المشاركة في البطولة كان قد فاز

بنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام اورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بنيجة هدفين دون رد بتاريخ 10 نوفمبر 2013.

مونديال 2020

حقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد غياب استمر لـ 7 أعوام، بعد الفوز على الزمالك في نهائي القرن ليشارك في مونديال الأندية نسخة 2020، وقبل المشاركة في البطولة بأيام تعادل الأهلي أمام بيراميدز بدون أهداف في الدوري يوم 26 يناير 2021.

مونديال 2021

واصل الأهلي ظهوره في مونديال 2021، وقبل انطلاق البطولة بأيام في الإمارات، تعادل الأهلي مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في كأس الرابطة يوم 30 يناير 2022.

وسجل هدف الأول في هذه المباراة وليد سليمان، بينما جاء هدف البنك الأهلي عن طريق محمد هلال.

آخر نسخة

وفي النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية في مستهل عام 2023، شارك الأهلي بالبطولة التي احتضنتها المغرب على أراضيها، وقبل انطلاق المنافسات بأيام فاز الأهلي على حرس الحدود بنتيجة 3-0 في الدوري بتاريخ 22 يناير 2023.