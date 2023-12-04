ملك ليفربول.. لماذا ينتظر صلاح لقاء أرسنال أكثر من أي مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يواصل اللاعب المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، تقديم المستويات المعهودة عنه مع فريق المدرب الألماني يورجن كلوب هذا الموسم، خاصة في منافسات الدوري الإنجليزي.

صلاح قاد ليفربول إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ31 نقطة.

وأسهم صلاح تهديفيًا في فوز ليفربول (4-3) على حساب ضيفه فولهام، في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري الإنجليزي.

ولا يتوقف محمد صلاح عن المساهمة تهديفيًا على ملعب ليفربول، في بريميرليج.

ملك ليفربول

قدم صلاح تمريرة حاسمة في فوز ليفربول على فولهام.

أسيست صلاح، دفعه إلى تعزيز رقمه القياسي مع ليفربول على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي.

وأصبح صلاح ثالث لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أو يصنع في 16 مباراة متتالية على أرض فريقه، بعد آلان شيرر (18 مباراة) وتيري هنري (17 مباراة).

سلسلة تاريخية

بدأت سلسلة صلاح من المساهمات التهديفية على ملعب ليفربول، أمام إيفرتون في 13 فبراير 2023، أي قبل 293 يومًا.

السلسلة تتضمن 16 مباراة، بواقع تسعة في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، وسبعة هذا الموسم.

واستطاع محمد صلاح على ملعب ليفربول في 16 مباراة متتالية أن يسجل 17 هدفًا ويصنع 4 آخرين، بواقع 21 مساهمة تهديفية.

لماذا ينتظر صلاح لقاء أرسنال؟

ويحتاج اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى المساهمة في مباراتين إضافيتين على ملعب ليفربول، ليعادل رقم آلان شيرر التاريخي في بريميرليج.

ويحل ليفربول ضيفًا على شيفيلد يونايتد ثم كريستال بالاس على الترتيب.

ويستقبل فريق كلوب، مانشستر يونايتد وأرسنال في ملعب أنفيلد يومي 17 و23 ديسمبر على الترتيب، كذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

مساهمة صلاح تهديفيًا أمام مانشستر يونايتد وأرسنال على التوالي، تعني معادلة شيرر.

وينفرد بالرقم القياسي إذا ما استمر في تسجيل الأهداف أو صناعتها، 1 يناير 2024، عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد.