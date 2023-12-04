من مابولولو إلى بلحاج.. تألق المحترفين كلمة السر في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل اللاعبون المحترفون تألقهم في الدوري المصري هذا الموسم، ليقودوا أنديتهم لتحقيق نتائج إيجابية ويلفتون الأنظار بمستوياتهم المميزة، خلال الأسابيع الأولى من المسابقة.

وتتسلح معظم الأندية بأداء اللاعبين المحترفين، وعلى رأسهم الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، الذي يواصل التوهج مع زعيم الثغر، بعدما سجل 6 أهداف يتربع بها على عرش الهدافين للموسم الثاني على التوالي حتى الآن.

وفي المقابل، يتساوي المغربي أحمد بلحاج مع مابولولو، بعدما استعاد مستواه عقب رحيله عن نادي الزمالك، وانضمامه لصفوف فريق الجونة، ليصبح منفذ ركلات الجزاء الأول، والعقل المفكر لكتيبة علاء عبدالعال، الذي يضع بصماته على كل هجمة للفريق الساحلي.

كما لمع اسمع الجزائري أحمد قندوسي هذا الموسم بشدة، قبل تعرضه للإصابة خلال الأيام الماضية، بعدما أحرز 5 أهداف بقميص سيراميكا كليوباترا، عقب انتقاله لصفوف الفريق على سبيل الإعارة من النادي الأهلي.

ويعتبر الغاني ياو أنور هو النقطة المضيئة في مسيرة النادي الإسماعيلي هذا الموسم، بينما يتربع صديق كالابا أوجولا على عرش أفضل صانعي الأهداف هذا الموسم بقميص سيراميكا كليوباترا، برصيد 3 أسيست.

ورغم انضمامه متأخرًا بعد بداية الموسم، لكن سرعان ما لمع اسم الجزائري غيلاس قناوي مع نادي المصري البورسعيدي، ليصبح أحد أهم الأسلحة في جعبة المدير الفني علي ماهر، حيث سجل هدفًا في انتصار ناديه على حساب إنبي أمس.

ويتصدر الجنوب إفريقي بيرسي تاو، ترتيب هدافي النادي الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم برصيد 4 أهداف، بينما يعتبر المهاجم الكونغولي فيستون مايلي هو هداف نادي بيراميدز بمسابقة الدوري العام بعدما سجل 3 أهداف، ساهم بها في تصدر فريقه لجدول ترتيب البطولة.