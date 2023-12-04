شيكابالا يطارد رقم تاريخي أفريقي مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك، تألقه مع الفريق الأبيض، بعدما سجل هدفًا في الانتصار على حساب سوار الغيني، ضمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليقترب من كتابة رقم تاريخي مع القلعة البيضاء.

ورفع شيكابالا رصيده إلى 13 هدفًا في البطولات الأفريقية المختلفة، ليصبح ثالث هدافي الزمالك التاريخيين في المسابقات الأفريقية، بعدما تجاوز حازم إمام أسطورة الفريق الأبيض السابق.

وتفصل 3 أهداف شيكابالا عن معادلة رقم جمال عبدالحميد وصيف هدافي الزمالك في البطولات الأفريقية، بينما مازال عبدالحيم علي يحتفظ بصدارة هدافي القلعة البيضاء في مسابقات أفريقيا، برصيد 23 هدفًا.

ويتواجد ثنائي من جيل الزمالك الحالي في قائمة الهدافين التاريخيين للقلعة البيضاء ببطولات أفريقيا، وهما: يوسف أوباما برصيد 10 أهداف، وأحمد سيد زيزو الذي أحرز 8 أهداف حتى الآن.