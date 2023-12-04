الأندية المصرية في أفريقيا.. تعادل الأهلي.. هزيمة بيراميدز.. وانتصار فيوتشر والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا مساء أمس الأحد، أمام فريق سوار الغيني في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 7، وضاعف محمود شيكابالا النتيجة في الدقيقة 30، قبل أن يضيف سيف الدين الجزيري الهدف الثالث في الدقيقة 51، وأخيرا أحرز إبراهيما نداي الهدف الرابع في المباراة عند الدقيقة 71.

وبهذا الفوز يرفع الزمالك رصيده للنقطة 6، محتلًا صدارة المجموعة بعد الفوز في أول مباراتين على التوالي.

وبعيدًا عن الزمالك فتشارك 3 أندية مصرية آخرين في البطولات الأفريقية "دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية".

وجاءت نتائج الأندية المصرية متفاوتة، بالأخص في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ففي دوري أبطال أفريقيا، وقع فريق بيراميدز في فخ الهزيمة الأولى في دور المجموعات وذلك بعدما تلقى خسارة من نواذيبو مساء أمس السبت، بنتيجة 2-0.

وفي نفس المجموعة تلقى فريق صنداونز الجنوب أفريقي هزيمة من مازيمبي بهدف دون رد ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

1-صنداونز بـ3 نقاط.

2- مازيمبي بـ3 نقاط.

3- نواذيبو بـ3 نقاط.

بيراميدز بـ3 نقاط.

وفي نفس البطولة ولكن ضمن مباريات المجموعة الرابعة، تعادل النادي الأهلي مع فريق يانج أفريكانز بهدف لمثله، كما فاز فريق ميدياما الغاني على شباب بلوزداد بنتيجة 2-1.

ليصبح ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الثانية كالتالي:

1-الأهلي بـ4 نقاط.

2-شباب بلوزداد بـ3 نقاط.

3- ميدياما بـ3 نقاط.

4-يانج أفريكانز بـ1 نقطة واحدة.

وفي بطولة الكونفدرالية، نجح نادي الزمالك وفيوتشر في تحقيق الفوز في الجولة الثانية لدور المجموعات.

حيث فاز فيوتشر على الهلال الليبي خارج ملعبه بنتيجة 2-1، وفي نفس المجموعة فاز اتحاد العاصمة الجزائري على سوبر سبورت الجنوب أفريقي بنتيجة 2-0.

ليصبح ترتيب المجموعة الأولى من الكونفدرالية كالتالي:

1-اتحاد العاصمة بـ6 نقاط.

فيوتشر بـ6 نقاط.

الهلال دون نقاط.

سوبر سبورت دون نقاط.

وفي المجموعة الثانية، أبدع نادي الزمالك بفوز كبير على سوار الغيني بنتيجة 4-0، وفي نفس المجموعة انتصر أبو سليم بهدف دون رد على أجرادا.

ليصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

1-الزمالك بـ6 نقاط.

2- ساجرادا بـ3 نقاط.

3- أبو سليم بـ3 نقاط.

4- سوار الغيني دون نقاط.