"معتمد بالعلامة الكاملة".. هل ينهي فكرة المدرب الأجنبي مع الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الزمالك بقيادة معتمد جمال المدير الفني المؤقت، العلامة الكاملة خلال المباريات التي قاد المهمة التدريبية بها.

وتم تعيين معتمد جمال مدير فني للزمالك، بعد إقالة خوان كارلوس أوسوريو بعد تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وبدأ معتمد جمال مشوراه مع الزمالك بلقاء في غاية القوة أمام بيراميدز في قبل نهائي كأس مصر.

واستطاع معتمد التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح، بعد التعادل في اللقاء بنتيجة 3-3.

ثم خرج معتمد ليلاقي أبو سليم الليبي في الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، واستطاع الفوز بهدف نظيف.

واستمر معتمد في التألق مع الزمالك ليحقق الفوز في الدوري على حساب فيوتشر العنيد بهدفين نظيفين.

ليكمل معتمد سلسلة الفوز حتى الآن بحفلة أهداف على حساب سوار الغيني في الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية، بنتيجة 4-0.

الجدير بالذكر أن معتمد جمال في آخر 3 لقاءات مع الزمالك حافظ على نظافة شباكه.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لـمصراوي أن معتمد جمال مستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض.

وشدد المصدر أن معتمد جمال قد يستمر مع الفريق حتى شهر يناير المقبل، حال عدم اتفاق الإدارة مع أي مدير فني أجنبي، خاصة في ظل وضع مجلس القلعة البيضاء لشروط خاصة فيما يتعلق بالمدير الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية للأبيض.

وقد يستمر معتمد جمال كمدير فني مع الزمالك لفترة أطول، ولكن في حال نجاحه بقوة قبل التوقف الذي سيحدث بسبب مشاركة المنتخب المصري في أمم أفريقيا.

نتائج معتمد في تلك الفترة ستكون العامل الرئيسي إما في استمراره لفترة أطول، أو الاكتفاء بالفترة التي تواجد بها في القلعة البيضاء.