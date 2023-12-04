نجم الأهلي السابق يفتح النار على إمام عاشور.. ويهاجم كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - فتح محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق، النار على إمام عاشور لاعب الفريق، وانتقد السويسري مارسيل كولر.

الأهلي تعادل مع يانج أفريكانز بهدف لمثله، في مباراة ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال أبو الدهب في تصريحات عبر قناة تن: "كنت أتمنى أن يبدأ كولر بأفشة بدلًا من إمام عاشور للاستفادة من قدراته في مركز صناعة الألعاب".

وأضاف: "هناك علامة استفهام على إمام عاشور، فهو لم يقدم الأداء المنتظر مع الأهلي حتى الأن، رغم الضجة التي أحدثها والمقابل المادي الكبير الذي يحصل عليه".

وأردف نجم الأهلي السابق: "المدرب السويسري أصبح مشغولًا بأمور أخرى بعيدة عن الأمور الفنية، وآخرها الهجوم المستمر على التحكيم".

وواصل: "بعد مباراة سموحة الأخيرة هاجم التحكيم وقال تصريحات غير مبررة، ذلك بالإضافة لرده على أحد الجماهير الغاضبة بعد اللقاء".

وأتم أبو الدهب: "وسط الملعب يعاني منذ رحيل حمدي فتحي، لأنه كان يدمج بين الدفاع والهجوم، ويجيد استخلاص الكرة وبناء الهجمة بشكل جيد، وهو أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل روي فيتوريا".

وواصل الأهلي تراجع النتائج محليًا وأفريقيًا بعد التعادل مع يانج أفريكانز، الذي جاء الثالث تواليًا بعد تعادلين أخرين أمام سموحة والجونة بالدوري الممتاز.

ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، قبل المغادرة للمشاركة في كأس العالم للأندية بالسعودية.