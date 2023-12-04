الأولمبية تهنىء اتحاد كرة السلة ببطولات أفريقيا لـ3×3

ياسر رشاد - القاهرة - قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب التهنئة للاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة بعد تحقيق منتخب مصر الأول لكرة السلة 3×3 لبطولة أفريقيا للرجال في البطولة التي أقيمت في مصر

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن التهنئة لمنتخب مصر لكرة السلة للسيدات على تحقيق الميدالية الفضية في منافسات السيدات ، وخالص التهنئة لمنتخب الناشئات تحت 17 عام الذي حقق لقب بطولة أفريقيا لكرة السلة 3×3 ومنتخب الناشئين تحت 17 عام الذي حقق أيضا لقب بطولة أفريقيا لكرة السلة 3×3 في انجاز كبير لكرة السلة المصرية بصفة خاصة والرياضة المصرية بصفة عام وإستمرار لتحقيق الانجازات والبطولات الرياضية التي تتحقق في الفترة الحالية وإستمرار رفع راية مصر عالية

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية.