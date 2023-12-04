عودة حجازي.. موعد مباراة الاتحاد وسباهان اليوم في دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق اتحاد جدة مساء اليوم الإثنين، نظيره سيباهان في ليلة عودة النجم الدولي المصري أحمد حجازي، بعد شفاءه من إصابة الرباط الصليبي، فمن المقرر أن يشارك في مواجهة الليلة لتأكيد قدرته على العودة قبل خوض غمار منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الاتحاد وسباهان اليوم في دوري أبطال آسيا

في تمام الساعة الثامنة مساءََ بتوقيت القاهرة على مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة»، سيكون موعد مباراة الاتحاد وسباهان اليوم في دوري أبطال آسيا، والتاسعة بتوقيت السعودية والكويت.

وضمن اتحاد جدة التأهل رسميًا للدور ثُمن النهائي بعد فوزه على أجمك الأوزبكي 2- 1، ويحتاج للتعادل فقط للبقاء في صدارة المجموعة، أما الخسارة فستعيده للمركز الثاني.