شبانة: ٤٠٠ الف جنيه غرامة التلميح عبر السوشيال ميديا في النادي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان المنشور الأخير لمحمد عبد المنعم مدافع الأهلي اثار جدلا واسعا في الوسط الرياضي ، مما ترتب عليه اتخاذ قرارات صارمة من قبل مجلس الادارة الحمراء.

وأضاف شبانة ان خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي فرض غرامة قيمتها ٤٠٠ الف جنيها على اي لاعب يقوم التحدث او التلميح باي مشاكل داخل الكواليس عبر السوشيال ميديا او الاعلام .

يذكر ان الغرامة الموقعة في هذا الشأن الفترة الماضية كانت تقدر ب ١٠٠ الف جنيها فقط.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد المقبلة بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لاستضافة نظيره شباب بلوزداد الجزائري ، التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 8 ديسمبر الجاري على ملعب ستاد السلام ، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.