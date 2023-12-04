حصاد بطولة الجمهورية للتجديف داخل الصالات.. طلائع الأسطول يتصدر بـ9 ميداليات ذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت فعاليات بطولة الجمهورية للتجديف الأرضي داخل الصالات (الارجوميتر) التي نظمها الاتحاد المصري للتجديف وأقيمت في المركز الأولمبي بالمعادي يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، شارك في البطولة أكثر من 500 لاعب ولاعبة يمثلون 13 ناديًا من مختلف أنحاء الجمهورية.

حصد نادي طلائع الأسطول بالإسكندرية 9 ميداليات ذهبية، كما نال الفريق الفضية في 9 ميداليات والبرونزية في 5 ميداليات، مؤكدًا تفوقه وقوته في رياضة التجديف الأرضي (الارجوميتر).

بينما استطاع نادي المقاولون العرب، تحقيق 6 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية، وأظهر الفريق قوة وإتقانًا في أدائه وتمكن من تحقيق نتائج مميزة.

كما حقق نادي هيئة قناة السويس ببورسعيد 5 ميداليات ذهبية و2 ميداليات برونزية، وقدم الفريق أداء متميزًا بقدراته القوية.

وقد شهدت البطولة منافسة قوية وحماسية بين الأندية المشاركة في جميع الفئات العمرية.

وقد أظهرت نتائج هذه البطولة التفوق والتطور الذي تحقق في رياضة التجديف في مصر.

وتُعد بطولة الجمهورية للتجديف الأرضي داخل الصالات فرصة رائعة للاعبين واللاعبات للتنافس وإظهار مهاراتهم في هذه الرياضة المثيرة مؤخرا، فقد شهدت مسابقات التجديف الأرضي داخل الصالات (الارجوميتر) اهتمامًا متزايدًا، وذلك بفضل تحقيق المنتخب المصري للتجديف نجاحًا كبيرًا في بطولات العالم السابقة حيث حصد المنتخب المصري العديد من الميداليات ويتطلع الى تحقيق المزيد، و يستعد المنتخب حاليًا للمشاركة في بطولة العالم القادمة التي ستقام في فبراير 2024.

وتعد هذه النتائج إنجازًا رائعًا للأندية المشاركة وتؤكد التزامها ومثابرتها في تطوير رياضة التجديف الأرضي في مصر. تهنئنا لجميع الفرق الفائزة ونتطلع إلى رؤية المزيد من التفوق والإبداع في المستقبل.

وفيما يلي النتائج الكاملة لبطولة الجمهورية للتجديف الأرضي داخل الصالات (الارجوميتر) للنوادي المشاركة في البطولة