موقف الاهلي من التعاقد مع هدف الزمالك وبيراميدز

حسم النادي الاهلي موقفه النهائي من التعاقد مع أحد النجوم المستهدفين من جانب الزمالك وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب النادي الاهلي بشدة تدعيم صفوفه في الفترة المقبلة بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وعلم”كورة 365″ أن مسئولو المارد الأحمر رفضوا بشكل قاطع الدخول في المنافسة على التعاقد مع اللاعب أحمد حمدي نجم وسط نادي مونتريال الكندي السابق في الشتاء المقبل.

اقرأ أيضًا: شباب بلوزداد: هدفنا التعادل مع الاهلي في دوري أبطال أفريقيا

وأكد مسئولو القلعة الحمراء أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لم يطلب في الفترة الحالية التوقيع مع أحمد حمدي في الشتاء المقبل.

وبات اللاعب قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز الذي قدم عرضًا رسميًا لضمه في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ناديه عقب انتهاء عقده.