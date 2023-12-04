فيوتشر يحسم الجدل حول مفاوضات الاهلي مع القناص

كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر حقيقة الأنباء المتداولة بخصوص مفاوضات الاهلي للتعاقد مع أحمد عاطف خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال دعبس في تصريحات تيلفزيونية بأنه لا يوجد مفاوضات من جانب النادي الاهلي أو عروض رسمية للتعاقد مع أحمد عاطف.

وتابع” كل ما يقال حول هذا الأمر، لا يتخطى الشائعات، لم نتلق أي عروض رسمية بشأن أحمد عاطف”.

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وشدد رئيس فيوتشر أن إدارة الفريق القاهري لم تتلق أي عروض رسمية من قبل القطبين الأهلي والزمالك للتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأشارت بعض التقارير عن دخول النادي الاهلي في مفاوضات قوية مودرن فيوتشر، للتعاقد مع أحمد عاطف، خلال نافذة الانتقالات الشتوية المقبلة.