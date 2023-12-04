تعليق مثير روكي على انتقاله لـ برشلونة في الشتاء

تحدث فيتور روكي نجم نادي برشلونة الجديد على كواليس انتقاله لصفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لفريق الكتالوني.

واستطاع نادي برشلونة التوصل لاتفاق مع النادي البرازيلي للتوقيع مع فيكتور روكي مقابل 30 مليون يورو كقيمة أساسية بالإضافة لـ 30 مليون يورو إضافية.

وقال روكي في تصريحات عبر صحيفة “سبورت” الإسباني:” سعيدًا للغاية في أتلتيكو بارانينسي البرازيلي خلال الوقت الحالي ولكن حلمي هو الذهاب إلى أوروبا. لقد كنت رأيت مباريات برشلونة وآمل أن أصل جاهزًا”.

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وأنهى تصريحاته حديثه” منذ لحظة وصولي إلى الأن عقب رحيلي عن النادي البرازيلي عاملني المشجعون بشكل جيد للغاية. لقد بذلت قصارى جهدي من أجل هذا القميص”.

ويستعد نادي برشلونة للمواجهة المقبلة أمام جيرونا في إطار منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً.