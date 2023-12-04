تحرك عاجل من الزمالك لحسم صفقة موهبة نيجيريا

فتح مسئولو نادي الزمالك خطوط تواصل رسمية مع إدارة نادي بلدية المحلة للتعاقد مع اللاعب النيجيري فيبو حكيم خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويأمل نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إلى تدعيم صفوف فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي القادم لمواصلة المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.

وعلم”كورة 365″ أن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك قرر فتح مفاوضات قوية مع اللاعب النيجيري وإدارة بلدية المحلة لحسم الصفقة لصالح الفارس الأبيض.

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وتبحث القلعة البيضاء في الوقت الحالي عن تطوير قائمة الأجانب من خلال ضم صفقات صغيرة السن.

ويستعد الزمالك للمواجهة المرتقبة أمام نادي الاتحاد السكندري في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر الجاري.