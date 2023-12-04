حقيقة انسحاب الاهلي من كأس الرابطة.. شوبير يكشف

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المترددة في الفترة الماضية عن انسحاب النادي الاهلي من بطولة كأس الرابطة المصرية في نسختها الثالثة.

وربطت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن وجود اتجاه داخل النادي الاهلي بالانسحاب من بطولة كأس الرابطة المحترفة نظرًا لانشغاله بالعديد من المسابقات سواء على المستوى المحلي أو القارية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأثنين” عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أكد أنه تم إخطار كل الأندية بموعد بطولة كأس الرابطة بالتزامن مع كأس الأمم ولم يعتذر أي نادِ حتى الأن”.

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وتابع” هناك أنباء تشير إلى أن الزمالك لديه معسكر بالإمارات وسيخوض مباراتين وديتين خلاله، وسيكون المعسكر مفيداً من الناحية المادية”.

وأضاف” الشائعة الثانية تتمثل في تفكير القلعة الحمراء الاعتذار عن المشاركة في البطولة نظرًا لأنها غير مجدية بالنسبة له.. وهذا الكلام مجرد شائعات ولم يعتذر أى نادٍ حتى الآن”.