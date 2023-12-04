نجم الاهلي يستقر على الرحيل بسبب كأس العالم للأندية

استقر أحد نجوم فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد استبعاده من قائمة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يشارك الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة على التوالي التي ستقام في المملكة العربية السعودية بدايًة من يوم 12 ديسمبر الجاري.

وعلم”كورة 365″ أن أحمد عبد القادر جناح النادي الاهلي استقر بشكل نهائي الرحيل عن أسوار القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي بعد اقترابه من عدم التواجد في قائمة الفريق في كأس العالم للأندية.

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ويفاضل كولر في الوقت الحالي بين أكثر من لاعب لإكمال القائمة النهائية المشاركة في المسابقة العالمية يأتي أبرزهم الثنائي صلاح محسن وأحمد عبد القادر بالإضافة إلى التونسي محمد الضاوي كريستو.

ويستعد المارد الأحمر للمواجهة المرتقبة أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب “برج العرب” بالإسكندرية.