"التحية لهذه السيدة".. نجم الأهلي السابق يكشف سر تغير حياة شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق السر الذي غير حياة محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، وغير مواقفه في الفترة الأخيرة وجعله ماأكثر داخل الملعب.

وكان شيكابالا قد قاد الزمالك للفوز على سوار الغيني أمس بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على إستاد السلام، لحساب الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال النحاس في لقاء تلفزيوني عبر قناة المحور مع الإعلامي أحمد حسام ميدو: "الزواج أثر في حياة شيكابالا قبل الجواز كان حاجة وبعد الزواج حاجة تاني، الزواج جعله أفضل في الملعب".

من جهته، رد أحمد حسام ميدو قائلًا: "زوجة شيكابالا لعبت دورًا كبيرًا في أن يكون أكثر هدوءًا، ولها كل التحية عن الدور الذي قامت به".