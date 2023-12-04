"كنا رايحين في سكة الضياع".. ميدو يوجه رسالة قوية لمجلس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق أن إدارة الأبيض نجحت في إدارة ملف الكرة بالنادي خلال الفترة الحالية وإعادة التوازن والنتائج المميزة مرة أخرى.

وقال ميدو في برنامجه على قناة المحور: "لابد من الإشادة بمعتمد جمال الذي يلعب السهل، حاليا وأصعب شيء في الكرة أن تلعب السهل، تلعب بتوازن، وتقوم بإراحة اللاعبين عند ضمان النتيجة.. هي أمور بسيطة ولكن تنفيذها ليس سهلًا".

وأوضح: "إدارة الزمالك أدارت الملف بشكل جيد الفريق في بداية العودة للطريق الصحيح، الزمالك كان رايح في سكة الضياع، أوسوريو رحل في الوقت المناسب، وتمت تسوية مستحقاته دون قضايا".

وأكمل: "تعيين معتمد جمال والإصرار عليه في هذا الوقت، هو قرار سليم بنسبة 100%، الزمالك يحتاج للوقت من أجل العودة للطريق الصحيح، وألا تنخدع الجماهير، خاصة وأن حالة الزمالك الطبيعية أن يكون منافس قوي على جميع البطولات في جميع الألعاب

وأتم تصريحاته: "الزمالك سيظل ناديًا عظيمًا بفضل جماهيره وأولاده، وأبنائه لن يقفوا صامتين أمام مرحلة أن يكون النادي منافسًا فقط، وألا يُتوج بالألقاب".