شبانة: كولر يمنح فرصة أخيرة لموديست حتي يناير

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، بعد الظهور المتواضع للمهاجم الفرنسي موديست، الأهلي سيعطي اللاعب فرصة أخيرة شهر ديسمبر الحالي .

وأضاف شبانة ان الفترة المقبلة وحتى شهر مارس المقبل لن يشهد تشكيل الأهلي تغييرات عديدة بسياسة التدوير التي يتبعها مارسيل كولر.

وأشار شبانة الى ان المدير الفني السويسري اتخذ هذا القرار بالأمر من مجلس ادارة النادي الأهلي بعد ماشهده الفريق من عدم انسجام في العديد من المباريات الفترة الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد المقبلة بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لاستضافة نظيره شباب بلوزداد الجزائري ، التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 8 ديسمبر الجاري على ملعب ستاد السلام ، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

كان الأهلي قد أنهى مواجهة الجولة الثانية أمام يانج أفريكانز التنزاني بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير .

وحقق الأهلي انتصارًا عريضًا في الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثية من دون رد ، على ملعب السلام.