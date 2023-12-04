ريال مدريد يوضح تفاصيل إصابة كارفاخال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، طبيعة إصابة الظهير الأيمن داني كارفاخال، والتي تعرض لها في مباراة غرناطة، حيث تم استبداله بين شوطي اللقاء في الجولة الـ15 من الليجا وشارك بدلًا منه لوكاس فاسكيز.

وخضع داني كارفاخال لفحوصات طبية شاملة في الساعات القليلة الماضية، لمعرفة طبيعة الإصابة التي تعرض لها، وأظهرت أن اللاعب يعاني من مشكلة في العضلة النعلية من الساق اليسرى.

ولم يحدد ريال مدريد موعدًا لعودة كارفاخال للتدريبات الجماعية والمباريات الرسمية، ولكن الصحفي خوسيه لويس سانشيز كشف عن المدة عبر حسابه على منصة "X" الاجتماعية.

وأكدت شبكة "La Sexta" الإسبانية أن كارفاخال لن يشارك مرة أخرى في أي مباراة خلال عام 2023 والهدف الحالي هو جاهزيته قبل بداية كأس السوبر الإسباني والذي سيقام في السعودية 10 يناير 2024.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني

وشهد جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني مواصلة جود بيلنجهام لاعب ريال مدريد الصدارة برصيد 11 هدفا، أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد 9 أهداف، جيرارد مورينو لاعب فياريال 8 أهداف، بورخا مايورال لاعب خيتافي 8 أهداف، روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة 7 أهداف.

ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد 7 أهداف، ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد 7 أهداف، أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا 7 أهداف، آنتي بوديمير لاعب أوساساونا 7 أهداف، هوجو دورو لاعب فالنسيا 7 أهداف.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويواصل فريق ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 38 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 33 هدفًا وتلقي 9.

بينما جاء فريق جيرونا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 38 نقطة هو الآخر جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 34 هدفًا وتلقي 18.

بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 لقاءات والخسارة في لقاء 1، وتسجيل 28 هدفًا وتلقي 14.

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