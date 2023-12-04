ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد إنتهاء الجولة 15.. بيلنجهام يواصل الصدارة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم "بوابة الخليج 365" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد التي انتهت بفوز البلوجرانا بهدف دون رد أمس الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الليجا للموسم الجاري.

وشهد جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني مواصلة جود بيلنجهام لاعب ريال مدريد الصدارة برصيد 11 هدفا، أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد 9 أهداف، جيرارد مورينو لاعب فياريال 8 أهداف، بورخا مايورال لاعب خيتافي 8 أهداف، روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة 7 أهداف.

ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد 7 أهداف، ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد 7 أهداف، أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا 7 أهداف، آنتي بوديمير لاعب أوساساونا 7 أهداف، هوجو دورو لاعب فالنسيا 7 أهداف.

ويواصل فريق ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 38 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 33 هدفًا وتلقي 9.

بينما جاء فريق جيرونا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 38 نقطة هو الآخر جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 34 هدفًا وتلقي 18.

بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 لقاءات والخسارة في لقاء 1، وتسجيل 28 هدفًا وتلقي 14.

ويتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في لقاء 1 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 30 هدفًا وتلقي 13.

وحقق برشلونة فوزًا ثمينًا على نظيره فريق أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وسجل هدف الفوز الوحيد للبارسا جواو فيلكس في الدقيقة 28 من زمن اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الكتالوني بهدف نظيف.

وتختتم منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني الممتاز بمواجهة تجمع بين سيلتا فيجو وقادش مساء اليوم الإثنين.