طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم صومالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم 10 ديسمبر الجاري.

ويتكون طاقم التحكيم من، عمر عبد القادر أرتان حكم ساحة، ويعاونه، سليمان بشير مساعد أول، وعلي محمد مهاد مساعد ثاني، وأحمد حسن حسين حكم رابع.

واختار "كاف" الإريتري لويلسيجيد جبراميشيل مراقباً للمباراة، والليبي محمد عبد الله محمد مراقباً للحكام .

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.

لجنة من المركزي للمحاسبات للفحص والتفتيش

أرسل الجهاز المركزي للمحاسبات لجنة إلى نادي الزمالك للفحص والتفتيش بناء على مخاطبات مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة الكابتن حسين لبيب للجهاز المركزي للمحاسبات لإرسال لجنة بعد رفض الجمعية العمومية للميزانية السابقة.

وستقوم اللجنة بعملية الفحص والتفتيش لإبراء ذمة المجلس الحالي من أي شيء سابق عن فترة استلامه لإدارة النادي.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بفحص الأوراق في النادي والميزانية الأخيرة وقبل الأخيرة وهذا حق الأعضاء بعد رفضهم لميزانية النادي في الجمعية العمومية الأخيرة.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالشكر و التقدير للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على سرعة تشكيل لجنة الفحص بناء على طلب مجلس إدارة الزمالك، من أجل إظهار كافة المشاكل وإبراء الذمم عما سبق وإبراء ذمة المجلس الحالي من أي شيء سابق عن فترة استلامه.