ريال مدريد يُعلن تفاصيل ومدة غياب كارفاخال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن تفاصيل إصابة لاعبه داني كارفاخال الظهير الأيمن للفريق، بعد الإصابة التى لحقت به مؤخرا فى الدوري الإسباني الممتاز.

وكان داني كارفخال قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الريال أمام غرناطة التى انتهت بفوز الملكى بهدفين دون رد سجلهما إبراهيم دياز ورودريجو.

ونشر نادى ريال مدريد بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي جاء فيه، "اللاعب يعاني من إصابة في عضلة السمانة لساقه اليسرى، من المحتمل أن يغيب كارفاخال عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 3 – 4 أسابيع مقبلة".

ويتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 38 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 33 هدفًا وتلقي 9.

بينما جاء فريق جيرونا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 38 نقطة هو الآخر جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 2 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 34 هدفًا وتلقي 18.