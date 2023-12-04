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كارفخال مدافع ريال مدريد يغيب عن الملاعب لمدة شهر

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ياسر رشاد - القاهرة - أصيب قائد الإسباني المدافع داني كارفخال في ساقه اليسرى، ولم يحدد النادي الملكي مدة غيابه عن الملاعب.

وقال نادي العاصمة في بيان: بعد الفحوص التي أجريت للاعبنا داني كارفاخال من قبل الطاقم الطبي في ريال مدريد، تبيّن أنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية لساقه اليسرى، في انتظار تطور حالته.

وأكدت تقارير إمكانية غياب كارفاخال "31 عاما" لمدة تصل إلى شهر.

ولعب كارفاخال الشوط الاول من مباراة الفوز على غرناطة 2-صفر السبت ضمن منافسات المرحلة 15 من الدوري، قبل أن يتم استبداله بعد الاستراحة بلاعب الوسط لوكاس فاسكيس.

ويحتل ريال صدارة الترتيب برصيد 38 نقطة بفارق الأهداف عن وصيفه جيرونا مفاجأة الموسم، ومتقدما بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب الثالث.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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